CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu



Eda Ebru NANECİ / MANİSA, (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği muhtarlara, "Sizden oy istemeye gelmedim. Sizden isteğim kendi haklarınıza sahip çıkın ve o hakkı size teslim etmeyenlerle mücadele edin" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak için geldiği Manisa'da muhtarlarla buluştu. Bir otelde gerçekleşen buluşmaya kent merkezine bağlı muhtarlar ile Manisa-İstanbul kara yolu üzerindeki mahallelerin muhtarları katıldı. CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu, "Sizden oy istemeye gelmedim" diyerek, şunları söyledi:

"Muhtarlara belli bir aylık veriyorlar adı ödenek. İzne ayrıldığınız zaman ödenek kesiliyor. Milletvekili, belediye başkanı, bakan izne ayrıldığında kesilmiyor. Neden itiraz etmiyorsunuz? Politik bir söylem hale getirerek, 'Bizim talebimizi yerine getiren siyasi partiye oy vermeyeceğiz' diyeceksiniz. Sizden oy istemeye gelmedim. Bize oy verin falan diye de değil. Bunu unutun. Sizden isteğim kendi haklarınıza sahip çıkın ve o hakkı size teslim etmeyenlerle mücadele edin. Etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset yapanların topluma faydası yoktur. Toplumu böler, toplumu ayrıştırır. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Muhtarın, esnafın, emeklinin, işsizin sorunlarını çözeceksin. Siyasette kavga topluma zarar veriyor. Gereksiz tartışmalara yol açıyor. Siyasetin görevleri sorunları çözmektir, yeni sorun yaratmak değil. Tek tek her birinizin sorumluluğu var. Benim sorumluluğum daha yüksek sesle gerekli yerlerde seslendirmektir." 'TÜM SİYASİ KURUMLARIN SAYGI GÖSTERMESİ LAZIM'

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "100 yıldır onurla, gururla İstiklal Marşı'nı söylüyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Muhtarlık kurumu ne kadar güçlendirilirse demokrasinin alt yapısı o kadar güçlü hale gelir. 1833 yılında Kastamonu'da muhtarlık seçimi yapılır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Bu yılı siyasetçilerin unutmasını istemem. Tüm siyasi kurumların saygı göstermesi lazım. 82 ayrı kanunda, 354 ayrı maddede muhtar adı geçer. Bunları ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. Kanun çıkar muhtarların haberi yok. Muhtarlar için temel bir kanuna ihtiyaç var. Yetkiler bu kanunda yer alacak ve muhtar yetkilerini bilecek."

'KENDİ HAKKINIZI SAVUNACAKSINIZ'

Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, siyasi otoritenin muhtarlık kurumuna önem vermediğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Düzenlemeler yapılırken Türkiye Muhtarlar Birliği kurulması lazım. Belediyeler Birliği'nden görüş alınıyor ve bir bütçesi var. Niye muhtarlar birliği yok? Sayısal olarak en fazla sizsiniz. Muhtarlarla ilgili bir düzenleme yapılacaksa bu birliğe sorulması lazım. Kendi sorunlarınızı bu birlik aktaracak. Mevcut yapı çok parçalı bir yapı. Parçalı yapı sizin gücünüzü azaltır. Belli siyasi görüşlere oy verebilir, görüşleri değiştirebilirsiniz ama ortak ses çıkarmak sorunları çözme açısından bu tür birliklerden geçiyor. Seçim olduğunda kabinde milletvekili için listeler vardır. Birleşik oy pusulası vardır. Mührünüzü basarsınız. Peki muhtarlar için neden birleşik oy pusulası yok? Muhtarlar değerli değil mi? Siyaset kurumu muhtarlığa önem vermediği için yok. Milletvekili, belediye başkanı için kullanan halk muhtarı da seçiyor. Ben sizin hakkınızı savunurken siz de kendi hakkınızı savunacaksınız" dedi.

'KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİN YENİDEN OLUŞMASI ŞART'

Muhtarların yanında mutlaka bir yardımcı olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, üniversite mezunlarının yardımcı olarak atanabileceğini söyledi. Bir gecede çıkan kanunla köy tüzel kişilerinin mallarının devredildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Köy tüzel kişiliklerinin mallarını ellerinizden aldılar ve başkasına verdiler. Bunu size sordular mı? Sormadılar. Bir gece kanun çıktı ve bütün mallar devredildi. Köyü yöneten sizsiniz. Köy tüzel kişiliklerin yeniden oluşması ve el konulan malların tekrar geri verilmesi lazım. Muhtarlıkların güçlü bir kişilik olarak ortaya çıkması lazım. Muhtarlığın neden bir bütçesi olmasın? Kaynağı da var. Belediyeler emlak vergisi alıyor. O binalarda yaşayan halk oy veriyor. Emlak vergisinin tamamı belediyeye gidiyor. Neden en az yüzde 1'i muhtarlara ayırmıyorsunuz? Muhtarlara ayrılan o bütçe denetlenir" ifadelerini kullandı.

'DEĞİŞMESİ İÇİN ORTAK SES ÇIKMIYOR'

Bir mahallede veya köyde kimin zengin veya fakir olduğunu en iyi bilenin muhtar olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, sosyal yardımların muhtar aracılığı ile dağıtılması gerektiğini vurguladı. Muhtarların parti kimliği ile seçilmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Belediye meclisi, muhtarın mahallesi hakkında karar alıyor ama haberi olmuyor. O kararın görüşüldüğü meclise katılması lazım ve mahalleyle ilgili karar alınırken sorulması lazım. Bu talebi de dile getirin. Muhtarlıklar bir kamu kurumu olarak bilinmiyor. Bir belediye kamu kuruluşu ile ortak proje geliştirebilir ama belediye muhtarlıkla ortak iş birliği yapamaz. Kanuna göre yasak. Sizi halk seçti ama kanun kamu kurumu saymıyor. Bunun değişmesi için ortak ses çıkmıyor. Çünkü Türkiye Muhtarlar Birliği yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Eda Ebru NANECİ

2021-03-12 13:34:02



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