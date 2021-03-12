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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılar Tıp Bayramında sorunlarının çözülmesini bekliyor

İHA

Sağlıkçılar Tıp Bayramında sorunlarının çözülmesini bekliyor

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu 14 Mart Tıp Bayramına bir yıldır pandemiyle mücadele veren sağlıkçıların alkışlanarak girdiğini artık sorunların çözülmesini beklediklerini söyledi.
Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu yaptığı açıklamada, “14 Mart Tıp Bayramını salgınla geçen 1 yılın sonunda karşılıyoruz. İki bayram arasında 300’den fazla sağlık çalışanı arkadaşımızı Covid19 salgını nedeniyle şehit verdik. 100 bin üstünde arkadaşımız virüse yakalandı. Devletin verdiği görevle millete şifa dağıtırken şehit olan tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Hasta arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Onların emsalsiz fedakârlıkları ve canlarını vererek ortaya koydukları hizmet sağlık çalışanlarının bu ülkeye bağlılıklarını ve bu uğurda nelerden vazgeçebildiklerinin çok önemli bir göstergesidir. 1 yıldır sağlık çalışanları ailelerini ve sosyal hayatı unuttular. 1 yıldır sağlık çalışanları salgına rağmen 7/24 hizmet ürettiler. 1 yıldır sağlık çalışanları izin gibi temel ihtiyaçları unuttu, esnek mesai gibi kavramlar ise hiç yanlarına uğramadı. 1 yıldır salgın var ama şiddet ve mobbing devam ediyor. Korkunç saldırılara sağlık çalışanları maruz kaldılar. 1 yıldır sağlık çalışanı emek veriyor, tüm gücüyle hizmet üretiyor ama sıfır döner sermaye alıyor, adı tavandan kendi yavandan olan bir düzenleme ile geçiştirilmeye çalışılıyor. 1 yıldır sağlık çalışanlarını herkes alkışlıyor ama iş hakkını vermeye, mağduriyetini çözmeye gelince her ne hikmetse somut adımlar atılmıyor. Bu durumun artık son bulmasını istiyoruz.” dedi.

"Her zaman ve şartta sağlık çalışanlarının yanında olduk"
Türk Sağlık Sen olarak bu zor süreçte her zaman ve şartta sağlık çalışanlarının yanında olduklarını kaydeden Dağlıoğlu, “Çalışanın hakkı ve emeği için alanlara çıkıp basın açıklaması yaptık, haksızlıklara karşı davalar açtık. Başvuru ve görüşmelerle çözüm istedik, mücadeleden hiç geri durmadık. Hep çalışanın yanında olduk. Bazı sorunları çözdük, bazı meselelerde ilerleme kaydettik fakat isteğimiz maaşa zam şeklinde tek ödeme, döner sermayede iyileştirme, sözleşmelilere kadro, hizmetlilere memurluk, 3600 ek gösterge, kreş ve benzeri temel meselelerin halledilmesidir. Bunun içinde mücadeleye devam edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı, Tıbbiyelilerin vatanın işgaline karşı gösterdikleri tepkiden ve duruştan kaynağını almıştır. Bugünde sağlık çalışanları böylesine bir vatan savunmasındadır. Kahramanların salgınla mücadelesi ve korumaya çalıştıkları Türkiye’nin sağlığı bugün toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatımızı en fazla etkileyen unsurdur. Hayatımız buna göre şekil almaktadır. Sağlık çalışanlarının çalışma hayatı ve şartları ile ilgili her iyileştirme ve her yeni olumlu düzenleme memleket için atılmış olumlu bir adım olacaktır.” diye konuştu.
2021 yılının sağlık çalışanları yılı ilan edildiğini hatırlatan Dağlıoğlu açıklamasını şöyle bitirdi: “2021 yılı Tıp Bayramında sorunları çözmede adım atılmaya başladığı bir gün olmasını istiyor ve temenni ediyoruz. Alkışlamak ile kimse yorulmasın ‘Sesimize kulak verip, çalışanların meseleleri çözülsün’ diyoruz. Güzel memleketimizin dört bir yanında en kalabalık şehirlerinden en ücra köşelerine kadar vatana ve millete hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını Kutluyoruz.”

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