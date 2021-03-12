Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 5 aylık bir bebek de bulunurken sürücülerden biri de ağır yaralanarak sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alaşehir – Salihli karayolu Kavaklıdere Kavşağında meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Salihli’den Alaşehir yönüne giden Ömer Yeşil yönetimindeki 45 L J363 plakalı otomobil, Kavaklıdere kavşağında yola kontrolsüz çıkan R.T. (39) yönetimindeki 16 K J 607 plakalı Renault Toros marka otomobile yandan çarptı. Kazada Ramazan Türk ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan A.A. (5 aylık), G.A. (27), E.A. (53) hafif yaralandı.

Kazaya müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir ve Kavaklıdere İtfaiye ekipleri tarafından sürücü R.T. sıkıştığı araçtan kurtarılırken, yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın jandarma tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.