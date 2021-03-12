Akhisar AAT için ‘Enerji gideri geri ödeme belgesi’ yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe belediyesinden devralıp başarılı bir şekilde işletmeye devam ettiği Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işletiyor. İlçe belediyesinden devralınıp başarılı bir şekilde işletilen Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi’nin ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemelerinin ardından tesisin ilgili mevzuatlara göre başarılı bir şekilde işletildiği belirlenerek 5 yıl süre ile geçerli olan belge kuruma verildi.



Tüm tesisler mevzuatlara uygun bir şekilde işletiliyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için büyük yatırımlar yaptığının altını çizerek, “Gediz ve Bakırçay havzalarını kirlilikten arındırabilmek için tüm tesislerimizi mevzuatlara uygun bir şekilde işletiyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Akhisar Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan incelemelerin ardından 5 yıl geçerliliği olan Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesini aldık” diye konuştu.

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