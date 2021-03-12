Müftü Soykök'ten su tasarrufu çağrısı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ü makamında ağırladı. Müftülük ve MASKİ arasında su tasarrufu konusunda neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Müftü Soykök vatandaşların su tasarrufu konusunda çok daha hassas olmaları çağrısında bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba ve Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır’ı makamında ağırladı. Ziyarette Manisa’nın ve dünyanın içinde bulunduğu kuraklık döneminde su tasarrufunun gerekliliği ve bununla ilgili yapılabilecek ortak çalışmalar görüşüldü.



‘Akarsuyun kenarında dahi olsan suyu israf etme’

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, misafirlerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa’mız ve dünyamız küresel ısınmaya bağlı olarak bir kuraklık dönemi yaşıyor. Biz insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli en önemli kaynak sudur. Peygamber Efendimiz de ‘Akarsuyun kenarında dahi olsan suyu israf etme’ hadisiyle suyun önemini bizlere göstermiştir. Evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak tasarrufa sudan başlamamız gerekiyor.” diye konuştu.

Manisa İl Müftüsü Soykök de suyun hayat kaynağı olduğunu ve israf edilmemesi gerektiğini belirterek bütün vatandaşların su tasarrufu konusunda çok daha dikkatli ve hassas olmaları çağrısında bulundu.

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