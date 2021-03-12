Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iç sahadaki Sivas Belediyespor beraberliği sonrası teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollarını tartışmalı bir şekilde ayıran Play-Off hattındaki Turgutluspor, göreve Abdullah Ercan'ı getirdi. Abdullah Ercan, başkan Taner Kestaneci ve sportif direktör Ahmet Akteke'nin katıldığı törenle Irlamaz Tesisleri'nde sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyip A Milli Takım'da oynayan 49 yaşındaki teknik adam, daha önce U17 ve Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Gaziantepspor ve Sakaryaspor'u çalıştırdı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-03-12 17:46:35



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