CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (4)



'BENİM DOSTLARIM 83 MİLYON'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu´nun Manisa´daki son durağı Salihli oldu. Kılıçdaroğlu, burada partisinin İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptı. Salihli´de vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Sürecin zor olduğunu biliyorum ama önemli olan zorlukları aşmaktır. Birlikte aşacağız. Kararlı bir şekilde yola çıktık ve dostlarımla aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Dostlarım dediğim zaman onlar alınıyorlar. Kim bu Kılıçdaroğlu´nun dostları? Benim dostlarım vatandaşlarım, benim dostlarım esnafım, benim dostlarım manavım, benim dostlarım emeklilikte yaşa takılanlar, benim dostlarım işçiler, benim dostlarım köylüler, benim dostlarım alın terine değer veren sanayiciler, benim dostlarım istihdam yaratanlar, benim dostlarım 83 milyon. Kim benim dostum değil? Yolsuzluk yapanlar, kul hakkı yiyenler, ayrımcılık yapanlar, vatandaşına hakaret edenler benim dostum değil. Benim dostum sizlersiniz. Beraber yola çıktık tarih yazacağız. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkede herkes düşüncesini özgürce ifade edecek" diye konuştu.

'BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ KUL HAKKI YEMİYORLAR'

CHP´li belediyelerin çok daha fazla ihtiyaç sahibi aileye yardım yaptığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Mart'ın sonu bahar olacak dedik. Martın sonu bahar oldu. Türkiye tarih yazdı. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; seçildiğiniz andan itibaren yurttaşların arasında ayrım yapmayacaksınız, herkese eşit davranacaksınız, beldenin sorunlarını çözeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gerçek anlamda tarih yazdılar. Bize dediler ki 'Sakın ha CHP´li belediyelere oy vermeyin, oy verirseniz yardımlar kesilir´ ama tam aksi oldu vatandaş oyunu verdi, güvendi. CHP´li belediyeler onların düşündüğünden çok daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ayrım yapmadan dünyanın yardımını yaptı, yapmaya da devam edecek. Çünkü bizim belediye başkanlarımız insanları seviyorlar, beldeyi seviyorlar. Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyorlar" diye konuştu.

Manisa programını tamamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kentten ayrılarak İzmir´e geçti.Eda Ebru NANECİ/ MANİSA (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Eda Ebru NANECİ

2021-03-12 19:56:29



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