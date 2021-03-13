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Cambazlı, Ahmetli'de kaldı

DHA

Cambazlı, Ahmetli'de kaldı


Ersan ERDOĞANDoğan ÇİZMECİ / MANİSA, (DHA)-MANİSA Büyükşehir Belediye Meclisi, Cambazlı'nın Ahmetli Belediyesi'nde kalmasına karar verdi. Cambazlı Mahalle Muhtarı Refik Bilgiç, "Cambazlı halkının iradesini yok sayan bir durumla karşılaştım. Çok üzüldüm. Cambazlı'yı Turgutlu'ya bağlayana kadar mücadelemi devam ettireceğim" diye konuştu.
Ahmetli ile Turgutlu ilçe sınırları arasında bulunan 73 haneli, 220 nüfuslu kırsal Cambazlı Mahallesi'nin daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla Ahmetli'den ayrılıp, Turgutlu ilçesine bağlanması için 3 yıl önce Manisa Valiliği'ne başvuru yapıldı. Mahallenin ulaşım bakımından Turgutlu'ya daha yakın olması da böyle bir başvuru yapılmasında etkili oldu. Valilik, 8 Nisan 2018 tarihinde mahallede referandum yapılmasına karar verdi. Referandumda sandıktan 50 'hayır' oyuna karşılık 106 evet oyu çıktı. Sandıktan çıkan sonuçla Cambazlı sakinlerinin tercihi, 19 kilometre mesafedeki Turgutlu oldu. Tüm evraklar, valilik kanalıyla Turgutlu Belediye Başkanlığı'na gönderildi. Turgutlu Belediye Meclisi de 2 Mayıs 2018 tarihinde aldığı kararla Cambazlı'nın Turgutlu'ya bağlanmasını kabul etti. Turgutlu Belediye Meclisi'nin bu kararı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşındı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Ağustos 2018 tarihinde, Turgutlu Belediye Meclisi kararını iptal edip, Cambazlı Mahallesi'nin 20 kilometre mesafedeki Ahmetli ilçesinde kalması yönünde karar aldı. Cambazlı Mahallesi Muhtarı Refik Bilgiç de Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararının iptali için Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, oy birliğiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararını iptal etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kararı istinaf talebi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, oy birliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin istinaf talebini reddetti. Büyükşehir Belediyesi, bu kez de temyize gitti. Danıştay 8. Dairesi de oy birliğiyle alınan kesin karar ile temyiz talebini reddetti. Danıştay'ın kararı, Manisa Valiliği'nce, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 8 Aralık 2020'de aldığı karar ile Cambazlı Mahallesi'nin Ahmetli ilçesine bağlı kalması yönündeki ilk kararını iptal etti. Ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi, referandum kararına rağmen Cambazlı Mahallesi'ni Turgutlu'ya bağlamadı.
'CAMBAZLI'YI TURGUTLU'YA BAĞLAYANA KADAR MÜCADELEMİ DEVAM ETTİRECEĞİM'
Mahalle sakinleri eksik kararın düzeltilerek, Turgutlu ilçesine bağlanmayı beklerken, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 'Hukuk ve tarifeler' ile 'İmar ve Bayındırlık' komisyonlarının raporu ile şok yaşadı. Hazırlanan rapor, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısında gündeme getirildi. Raporun ardından, Büyükşehir Belediyesi Meclisi, oy birliği ile Cambazlı'nın Ahmetli Belediyesi'nde kalmasına karar verdi.
Cambazlı Mahalle Muhtarı Refik Bilgiç, duruma tepki gösterdi. Bilgiç, "Eksik kararın tamamlanmasını ve Turgutlu ilçesine bağlanmayı bekliyorduk. Bu kez de Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Hukuk ve Tarifeler ile İmar ve Bayındırlık komisyonları tarafından düzenlenen rapor ile Danıştay kararı ve mahalle sakinlerinin iradesi yok sayılarak, bizim talebimi reddetti. Bu raporlar hukuki mantığa aykırıdır. Mahkemeleri yok mu sayacağız. Bu nasıl bir mantık anlamadım. Bu rapor da, Cambazlı halkının iradesini yok sayan bir durumla karşılaştım. Çok üzüldüm. Cambazlı'yı Turgutlu'ya bağlayana kadar mücadelemi devam ettireceğim" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞANDoğan ÇİZMECİ
2021-03-13 12:16:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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