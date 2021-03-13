Turgutluspor, Etimesgut'a karşı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor, Etimesgut'a karşı

DHA

Turgutluspor, Etimesgut'a karşı


TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalan Turgutluspor, yarın iç sahada Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Erhan Kutlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Turgutluspor 47 puanla 5'inci basamakta yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise 43 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Turgutluspor'la hafta içinde sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Ercan, takımın başında ilk maçına çıkacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2021-03-13 13:02:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıyla yürüyüşe çıktı gördükleri karşısında şaşırdı Manisa’da bir baba kız çıktıkları sabah yürüyüşünde boş bir arsadaki etrafa atılan yüzlerce şişe karşısında şaşkınlarını gizleyemedi Etraftaki şişeleri kızıyla birlikte toplayarak bir araya getirmeye çalışan Serhat Sağlam vatandaşlardan çevre konusunda daha duyarlı olmalarını istedi
YEREL HABERLER Kızıyla yürüyüşe çıktı gördükleri karşısında ...
Cambazlı, Ahmetli'de kaldı
YEREL HABERLER Cambazlı, Ahmetli'de kaldı
Yabani ahlat ağaçları ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Yabani ahlat ağaçları ekonomiye kazandırılacak
Futbol liglerinin en başarılı takımı Manisa FK
YEREL HABERLER Futbol liglerinin en başarılı takımı Manisa FK
Manisa’da 1921 adet fidan dikildi
YEREL HABERLER Manisa’da 1921 adet fidan dikildi
Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında buluştu
YEREL HABERLER Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında ...
Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri ...
Akhisar'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Akhisar'da bir mahalle karantinaya alındı
Akhisar'da kaçak sigara ve tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Akhisar'da kaçak sigara ve tarihi eser operasyonu: 1 ...
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi
YEREL HABERLER Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal ...
Akhisar’da hem tarihi eserler hem makaronlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Akhisar’da hem tarihi eserler hem makaronlar ele ...
Hırsızlık şüphelisi ağabeyi çıktı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi ağabeyi çıktı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (4)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu ...
Manisa’da motosiklet sürücülerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Manisa’da motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Kılıçdaroğlu, Salihli’de muhtarlar ve partililerle buluştu
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Salihli’de muhtarlar ve partililerle ...
Kılıçdaroğlu: “Yeni ve ahlaklı bir siyaset yapacağız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Herkesin çalıştığı ve ürettiği bir Türkiye’yi yeni bir siyaset anlayışıyla yeniden inşa etmek zorundayız" "İnancımızda da, kültürümüzde de, demokrasimizde de kadına yönelik şiddete karşı çıkmak durumundayız" "Bütün belediye başkanlarımız tarafından kadın sığınma evlerinin yapılması lazım"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Yeni ve ahlaklı bir siyaset ...
Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç yedi Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde kokoreç ikramı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu ...
Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet
YEREL HABERLER Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet
MASKİ’den münferit su baskınlarıyla ilgili açıklama “Özel mülkiyet sınırları içerisindeki kanalizasyon bağlantıları vatandaşın sorumluluğunda”
YEREL HABERLER MASKİ’den münferit su baskınlarıyla ilgili ...
Başkan Çelik’ten gençlere ‘Her zaman yanınızdayız’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çelik’ten gençlere ‘Her zaman yanınızdayız’ ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (2)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu ...
Müftü Soykök'ten su tasarrufu çağrısı
YEREL HABERLER Müftü Soykök'ten su tasarrufu çağrısı
Sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı’nı bayram havasında kutlamak istiyor
YEREL HABERLER Sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı’nı bayram havasında ...