İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına coşkulu kutlama

Manisa'da eğitim öğretim veren Modern Eğitimin Rotası (MER) Kolejinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı coşku içinde kutlandı.

MER Koleji Manisa Kampüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı düzenlenen etkinlikle coşku içinde kutlandı. Okulun öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası da büyük bir coşku içinde okunurken, düzenlenen törende hem İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı hem de milli mücadeleye ait şiirler okunarak öğrencilere İstiklal Marşı'nın hangi şartlarda yazıldığı pekiştirildi.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü ve kurucu temsilcisi Mehmet Kanca, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı, Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta alkışlanan, 12 Mart 1921 tarihinde ulusal marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'mız bugün 100 yaşında. Milli mücadelemizin bir sembolü olarak kabul edilen bu özel gün dolayısıyla okulumuzda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatımı, milli mücadele şiirleri eşliğinde coşku içinde kutlandı. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Türk Milleti’ne armağan ettiği İstiklal Marşı'mızın 10 kıtası okulumuz tüm öğrenci ve öğretmenleri tarafından okunarak Mehmet Akif Ersoy minnetle anıldı." dedi.

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