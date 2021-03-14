Akhisarspor kendine geldi

Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasında yenilediği kadrosuyla üst üste 5 mağlubiyet alarak taraftarını kahreden Akhisarspor, geçen hafta son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 yenip silkindikten sonra en önemli rakiplerinden Beypiliç Boluspor engelini de deplasmanda aştı. Rakibini 20 yaşındaki altyapı patentli stoper Doğukan Nelik'in 83'üncü dakikadaki golüyle 1-0 mağlup eden Akhisar, 2'de 2 yaparak düşme hattından kurtulmak için umutlandı.

Bu sezon vitrine çıkan Doğukan, profesyonel kariyerinin ilk golüyle takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı. Teknik direktör Fırat Gül de takımının dümeninde çıktığı 3 maçta 2 galibiyetle taraftara güven verdi. Ligde bir ara kurtuluş hattının 6 puan gerisine düşen Akhisar, son 8 hafta öncesi 25 puana ulaştı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-03-14 11:48:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.