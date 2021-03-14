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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Gördes'te yüzme bilmeyen kimse kalmayacak'

İHA

'Gördes'te yüzme bilmeyen kimse kalmayacak'

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliği ile Gördes'te başlatılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesinde çalışmalar tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da, Gördesli gençlerin dört gözle beklediği projeyle ilgili incelemelerde bulundu. Denizden oldukça uzak bir konumda bulunan Gördes'e kazandırılan proje ile Gördes'te yüzme bilmeyen kimsenin kalmayacağı belirtildi.
Gördes'te hayata geçirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesinde çalışmalar tamamlandı. Toplam 3 milyon 775 bin lira bedelle hazırlanan projeye Manisa Büyükşehir Belediyesi de 1 milyon 500 bin liralık destek sağladı. Gördes halkının ihtiyacı olan, gençlerin ve çocukların sporla entegre bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak olan bu proje ile Gördes'te yüzme bilmeyen kalmayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Erden,
MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Eren, MHP Kadın Kolları Başkanı Feride Batur ile birlikte projeyi yerinde inceledi.

"Cengiz Ergün'e teşekkür borç biliriz"
Gördes'in denize uzak bir mesafede olduğunu dile getiren Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Erden, Gördes'teki bütün çocuklarımız dört gözle buradaki havuzun açılmasını bekliyor. Sağ olsun, başta Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Gördes Belediye Başkanımız Muhammet Akyol'a gençler adına teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah en kısa zamanda havuzu açtığımızda gençleri yüzme konusunda eğiteceğiz. Tek amacımız Gördes'te yüzme bilmeyen kimse kalmasın. Tekrardan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e gençlerimiz ve vatandaşlarımız adına teşekkürü bir borç biliriz" dedi.
İnşaat çalışmaları sırasında projede birkaç defa incelemelerde bulunduklarını dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, "Şimdi bitmiş halini görmek insanı ayrıca mutlu ediyor. İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi el ele verdiği zaman, iki başkanımızın talimatlarıyla yapamayacağımız bir şey yok. Bu projenin de bitip hayata geçmesi ayrı bir mutluluk kazandırıyor. inşallah bir daha geldiğimizde burada çocuklarımızın cıvıl cıvıl seslerini duyarız" ifadelerini kullandı.
Birlikteliğin somut hizmete dönüşmesinin örneklerini gördüklerini belirten Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise "Sayın Bakanımızın bize vermiş olduğu destekle, Cengiz Ergün Başkanımızın bize vermiş olduğu destekle Gördes'te artık yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Biz gerçekten denize çok uzağız. Ama burada yarı olimpik yüzme havuzu ve auqa parkta bu hizmeti verebileceğiz. Bu da çocuklarımız ve gençlerimiz adına bizleri çok mutlu ediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi, diğer projelerle bu birliktelik Gördes'e daha da iyi yansıyacak bundan sonra. Emeği geçen, katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

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