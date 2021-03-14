Temizlenen sulama kanalından 137 kamyon atık çıktı



MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki DSİ'ye ait sulama kanalının Nurlupınar Mahallesi´nden geçen 700 metrelik kapalı bölümden 137 kamyon dolusu katı atık çıkartıldı. Buzdolabından telefon direğine kadar birbirinden ilginç eşyaların bulunduğu atıklar görenleri şaşırttı.

Manisa'da geçen ay yaşanan sağanak yağmurun ardından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü´ne (DSİ) ait sulama kanalının Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi´nden geçen 700 metrelik kapalı bölümü temizlendi. Sulama kanalında; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, 20 gün boyunca yapılan temizlik çalışmasında yatak, buzdolabı, küvet, 7 metre uzunluğunda telefon direği, köpük, strafor, karton, pet şişe, plastik top, motosiklet kaskı gibi eşyaların bulunduğu değişik evsel atıklar çıktı. Sulama kanalına atılan 137 kamyon dolusu eşya, katı atık depolama alanına taşındı.

Temizlenen sulama kanalına tekrardan atık girişinin önlenmesi amacıyla biri kesitin girişine olmak üzere ekipler tarafından 2 ızgara yerleştirildi. Sulama Kanalı´nda 7 ayrı noktadan gözlem ve havalandırma amaçlı açılan çukurların üzerinin kapatılması için 30 adet betonarme kapağı yapıldı.

NURLUPINAR MAHALLE MUHTARI´NDAN TEŞEKKÜR

Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit, teşekkür pankartında "Mahallemizde yürütülen dere ıslah çalışmalarından dolayı mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Muhtar Akşit, "Yılların sorunu çözüldü. 1 aydır MASKİ ekipleri burada temizlik yapıyor. Var olsunlar. Çok memnunuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-03-14 16:17:38



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