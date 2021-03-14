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Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif: 2-1

DHA

Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif: 2-1


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xx), Enes Biroğlu (xx), Sabri Öğe (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) Ahmet (xx), Burak (xx), Mehmet Yılmaz (xx) (Dk. 77 Mehmet Uysal xxxx), Sertaç (xxxx), Emir (x) (Dk. 74 Ferhat xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 73 Mikail xxx), Hakan (xx), Çağrı (x) (Dk. 58 Ümit xxx), Zahit (xxx), Kemal (x) (Dk. 58 Volkan xxx)
AMED SPORTİF: Abdullah (xx) Ümit (xx), Serkan (x), Erman (xxx), Şahin (x), Zeki (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 83 Mansur), Mehmet Sıddık (xx), Bünyamin (xx), Sinan (xxx) (Dk. 90 Emrah), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 77 Cerem Talha x)
GOLLER: Dk. 15 Erman (Amed Sportif) Dk. 80 Sertaç, 90+2 Mehmet Uysal (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Halil İbrahim, Mehmet Sıddık, Abdullah, Zeki, Abdullah (Amed Sportif) Çağrı, Mehmet Uysal, Ferhat (Manisa FK)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri liglerin tek namağlup takımı olarak liderlik koltuğunu bırakmayıp rakiplerine fark atarak şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, evinde uzun süre yenik götürdüğü maçta Amed Sportif'i son dakikada bulduğu golle mağlup etti: 2-1. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 15'inci dakikada Erman'la bulduğu gole Manisa FK 80'inci dakikada Sertaç ve 90+2'nci dakikada Mehmet Uysal'la karşılık verdi. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik kadroları arasında yaşanan gerginlik güçlükle sona erdirildi. Bu sonuçla 71 puana ulaşan Manisa ekibi, bitime 9 maç kala zirvedeki 19 puanlık müthiş avantajını korudu.
15'inci dakikada konuk takım öne geçti. Zeki'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Erman, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
35'inci dakikada Amed Sportif atağında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ümit´in yerden attığı pasta topla buluşan Sinan´ın gelişine şutu üstten auta çıktı.
40'ıncı dakikada ev sahibi ekipte Mehmet Yılmaz'ın ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Emir'in kafa vuruşu kaleci Abdullah Yiğiter´in elinde kaldı.
67'nci dakikada Manisa FK atağında Hakan'ın sağdan açtığı ortaya kafa vuran Ahmet'in kafa şutu üst direkten döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
73'üncü dakikada Sertaç'ın şutu kaleciden döndü, Zahit'in dokunduğu top auta çıktı.
80'inci dakikada skor eşitlendi. Ev sahibi takımın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sertaç, topu ağlara gönderdi: 1-1.
90+2'nci dakikada Sertaç'ın ortasında Mehmet Uysal kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturup skoru belirledi: 2-1.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
2021-03-14 16:25:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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