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Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor: 0-1

DHA

Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor: 0-1


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Mehmet Mithat Lvent (xx), Çetin Öncel (xx)
TURGUTLUSPOR: Hüseyin (x) Mete (xx), Erdoğan (x), Talha (x), Savaş (x) (Dk. 57 Marvin Sinan xx), Kadir (xx), Samed Hakan (xx), Mutlu Aksu (x) (Dk. 57 Muhammet Arslantaş x), Erkan (xx), Muhammed Rıdvan (xx), Muhammet Haşim (x) (Dk. 72 Muhammet Beşir x)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan (xxx) Hüseyin (xx), Eyüpcan (xxx), Çağlayan (xxx), Alim (xxxx), Halil (xx), Mehmet (xx), Erdi (xxx) (Dk. 81 Yasin Görkem xx), Yusuf (xxx) (Dk. 90 Ahmet, Şahin (xx), Ömer Faruk (xxx) (Dk. 86 Volkan)
GOL: Dk. 75 (Pen.) Alim (Etimesgut Bld)
SARI KARTLAR: Erkan (Turgutluspor) - Yasin Görkem, Özkan (Etimesgut Bld)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde Sivas Belediyespor beraberliğinin ardından Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollarını tartışmalı bir şekilde ayıran Turgutluspor, yeni teknik patronu Abdullah Ercan yönetimindeki ilk sınavda evinde Etimesgut Belediyespor'a tek golle yenilip Play-Off yarışında yara aldı: 0-1. Ligde son 7 maçını kazanan konuk ekibin golünü 75'inci dakikada Alim attı. Son 5 maçtan tek galibiyet çıkarabilen kırmızı-siyahlı ekip bu sonuçla 47 puanla yedinciliğe gerilerken, Etimesgut Bld 46 puanla sekizinciliğe tırmandı.
1'inci dakikada konuk ekip atağında Şahin'in derinleme ara pasında defansın arkasına sarkan Alim'in müsait durumda vuruşunda top kaleci Hüseyin'de kaldı.
6'ncı dakikada Yusuf'un sol kanattan ortasında Alim dokundu, bomboş pozisyondaki Ömer Faruk, altıpas içinde kötü vurdu, takımını mutlak golden etti.
22'nci dakikada ev sahibinden Kadir sol çaprazdan sert vurdu, kaleye giden topu kaleci Özkan güzel bir refleksle kornere çeldi.
40'ıncı dakikada Erdi'nin pasıyla ceza yayı çizgisi üzerinde topla buluşan Alim, rakibinden sıyrılarak düzgün vurdu, kaleye giden topu Turgutluspor kalecisi Hüseyin yerden uzanarak çıkardı.
52'nci dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Samet'in pasında topla buluşan Erkan'ın ceza yayı çizgisinden vuruşunda defanstan seken topa Haşim kafayla vurdu, top yan direği sıyırdı. 
75'inci dakikada Etimesgut öne geçti. Erdi ceza alanında Erkan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Alim'in yerden sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
79'uncu dakikada Erkan'ın pasıyla topla buluşan Rıdvan rakibinden sıyrılarak yerden sert vurdu, top yan direğe çarptı, Kadir'in vuruşunda top auta gitti.
Maç bu skorla bitti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2021-03-14 16:30:05

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