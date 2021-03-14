2. Lig: Manisa FK: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler’i 21 mağlup etti.



Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Enes Biroğlu xx, Sabri Öğe xx

Manisa FK: Ömer xx, Mehmet Yılmaz xx (Mehmet Uysal dk. 76 xxx), Ahmet xx, Burak xx, Çağrı xx (Ümit dk. 58 xx), Nizamettin (Ferhat dk. 74 xx), Hakan Barış xx, Emir xx (Mikail dk. 74 xx), Zahit xx, Sertaç xxx, Kemal xx (Volkan dk. 58 xx)

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah x, Ümit Karaal x, Bünyamin x, Serkan xx, Erman xxx, Sinan xx (Emrah dk. 90 ?), Zeki xx, Şahin xx, Oğuzhan xx (Mansur dk. 83 ?), Halil İbrahim (Talha dk. 77 x), Mehmet Sıddık x

Goller: Sertaç (dk. 80), Mehmet Uysal (dk. 90+4) (Manisa FK), Erman (dk. 15) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Halil İbrahim, Mehmet Sıddık, Zeki, Bünyamin, Abdullah (Amed Sportif Faaliyetler), Çağrı, Mehmet, Ferhat (Manisa FK)

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