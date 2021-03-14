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Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı

İHA

Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde kaynak yapıldığı sırada benzin bidonuna sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. Çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Yangın, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 4409 Sokak üzerindeki bir motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye içerisinde kaynak yapıldığı sırada benzin bidonuna sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Bir anda alevlerin sardığı tamirhanede bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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