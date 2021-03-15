Devrilen traktörün altında kalan köylü öldü

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Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Nurettin Demircan (45) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Hamit Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytin bahçesinden evine dönen Nurettin Demircan idaresindeki 17 DF 963 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimeyitini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demircan'ın cansız bedeni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-03-15 00:35:18



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