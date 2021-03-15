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Pencere boşluğunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir deponun kaldırımdaki pencere boşluğunda mahsur kalan yavru kedi işyeri sahibi ve polislerin çabasıyla kurtarıldı.

Pencere boşluğunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir deponun kaldırımdaki pencere boşluğunda mahsur kalan yavru kedi işyeri sahibi ve polislerin çabasıyla kurtarıldı.
Alaşehir Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:75 önünde kaldırımda bulunan 1 metre uzunluğu, 50 santimetre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde olan depo pencere boşluğunda mahsur kalan yavru bir kedi, polisler ve iş yeri sahibi tarafından kurtarıldı. Dün akşam saat 20.30 sıralarında caddeden geçen gençler, kaldırımda bulunan demir ızgara altından kedi sesi duydu. Kedinin miyavlamasına kulak veren gençler, karanlık olan boşluğa, telefonlarının ışıklarıyla bakınca yavru bir kedinin olduğunu fark etti. Kediye ulaşmaya çalışan gençler demir parmaklıklar nedeniyle başarısız olunca durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, kedinin demir ızgara nedeniyle çıkarılamayacağını görünce, işyeri sahibine ulaştı. İşyeri sahibi Yaşar Moray bağda olduğunu, ancak hemen gelebileceğini bildirdi. Polisler kedinin başında beklerken, işyeri sahibi Yaşar Moray yaklaşık 30 dakika sonra olay yerine geldi. Yaşar Moray'ın işyerinin deposundan, pencereye ulaşılabileceğini belirtmesi üzerine polisler ve işyeri sahibi Yaşar Moray depoya indi. Ekiplerin kendisine yaklaştığını gören yavru kedi açık bırakılan deponun kapısında merdivenlerden hızlıca çıkarak gözden kayboldu.
Kedinin sesini duyarak, polise haber veren gençlerden biri olan İbrahim Can Gülek, "Ev taşımaya gidiyorduk. Kedinin başında bekledik. Baktık yavru. Mağdur kalmış. Ne yapalım, kıyamadık, polise haber verdik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık" derken, iş yeri sahibi Yaşar Moray ise cumartesi günü depoda temizlik yaptıklarını ve kendilerinin kediyi görmeden içeri girmiş olabileceğini veya ızgara demirlerinden içeri düşmüş olabileceğini dile getirdi.

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