Akhisarspor beraberliği unuttu

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma savaşı veren Akhisarspor, 17 maçtır sahadan hiç beraberlikle ayrılmadı. Son beraberliğini 8 Kasım'daki Beypiliç Boluspor randevusunda 2-2'lik sonuçla alan Akhisar, ardından çıktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 13 yenilgi elde etti. Yeşil-siyahlı ekip ligde 2 kez sahadan 1 puanla ayrılan Altay'dan sonra Bursaspor'la birlikte 4 beraberlikle ligin en az berabere kalan ekibi oldu. Son iki maçta Eskişehirspor ve Boluspor'u mağlup ederek umutlanan Akhisarspor, Balıkesirspor'un dün Altay'a evinde mağlup olmasıyla da çifte sevinç yaşadı. 2 hafta önceye kadar rakibinin 6 puan gerisinde olan düşme hattındaki Akhisar, kurtuluş hattındaki Balıkesir'le arasındaki farkı 1 puana indirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-03-15 11:16:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.