Turgutluspor Ercan'la gülemedi

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenileren Turgutluspor, yeni teknik direktörü Abdullah Ercan'la çıktığı ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Play-Off mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar son 2 maçta 4 puan kaybederek ilk 5 barajından çıktı. Haftaya 47 puanla 5'inci basamakta giren Ege ekibi bu sonuçla 7'nci sıraya gerileyip Play-Off hattından çıktı. İlk maçında yenilgiyle tanışan Abdullah Ercan kalan haftalarda çıkışa geçeceklerini ve Play-Off hattının içinde yer alacaklarını söyledi. Turgutluspor, bu hafta dış sahada GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-03-15 11:38:59



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