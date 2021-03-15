Çalışmak için gittiği hastane inşaatında defalarca bıçaklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde daha önceden çalıştığı hastane inşaatında yeniden işe başlamak için giden inşaat işçisi, önceden husumetli olduğu elektrik ustası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. İşçi, aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz yıl hastane inşaatında çalıştıktan sonra, bir süre çalışmaya ara veren Remzi Tırtar (35), işe tekrar başlamak için hastane inşaatına gitti. Sabah saatlerinde işe başlayan Tırtar, bir süre sonra önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen ve aynı inşaatta elektrik ustası olarak çalışan Ferhat S. ile karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi ile Ferhat S., yanındaki bıçak ile Remzi Tırtar'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Remzi Tırtar, inşaat işçilerinin ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Remzi Tırtar, burada ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırtar'ın, akciğerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Gözaltına alındı

Öte yandan, bıçaklı kavganın ihbar edilmesi üzerine hareket geçen polis ekipleri, şüpheli Ferhat S.'yi hastane inşaatında yakaladı. Kavgada kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanan Ferhat S., gözaltına alınarak işlemler için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.