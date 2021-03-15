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Salihli’de 22 yıllık oda başkanı, kooperatife başkan adayı oldu Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Yüksel Hisar: “Esnaf ve sanatkarımıza, ekibimle birlikte hizmet ve hizmetkarlığa talibiz”

İHA

Salihli’de 22 yıllık oda başkanı, kooperatife başkan adayı oldu Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Yüksel Hisar: “Esnaf ve sanatkarımıza, ekibimle birlikte hizmet ve hizmetkarlığa talibiz”

Manisa’nın Salihli ilçesinde Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası’nın 22 yıllık Başkanı Yüksel Hisar, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ekibi ile birlikte başkan adayı olduğunu açıkladı. Salihli’de bulunan 7 esnaf odası başkanı ve 1 kooperatif başkanı ile birlikte adaylığını açıklayan Hisar, “Esnaf ve sanatkarımıza, ekibimle birlikte hizmet ve hizmetkarlığa talibiz” dedi.
Lokantacılar Ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Fatih Azak, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü, Elektrik Ve Radyo Teknisyenleri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahadır Çelikkol, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Davut Dilek, Salihli Mahalleri Toplu Kara Yolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Samet Balgönül ve Terziler Ve Tuhafiyeciler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Ali Girgin ile birlikte bir kafeteryada basın mensuplarıyla bir araya gelen Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Yüksel Hisar, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ekibi ile birlikte başkan adayı olduğunu söyledi.

“Odalarımızda yaptığımız hizmetlerimizi esnaf kefalet kooperatifi ile taçlandırmak istiyoruz”
“Esnaf ve Sanatkarlar var ise odalar ve kooperatifler vardır” diyen Hisar, “Bu kurumlar sorun çözme, alternatif üretme, çözüm bulma ile birlikte kısaca hizmet üretme ve hizmet etme yerleridir. Bu kurumlarda hizmet verirken asla keyfiyet, çifte standart, olmaz ve olmamalıdır. Bizler, bakkal, lokantacı, fırıncı, terzi, şoför esnafı, sıhhi tesisatçı, pazarcı, ayakkabıcı, tamirci, tuhafiyeci, tornacı, manav, kahveci, demirci, perdeci, marangoz, elektrikçi, büfeci, berber ve ismini sayamadığım diğer meslek gruplarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın temsilcileri olarak bugüne kadar odalarımızda vermiş olduğumuz hizmetleri esnaf kefalet kredi kooperatifi ile temsil ettiğimiz kitle adına taçlandırmak istiyoruz” dedi.

“Amacımız esnafımızın hizmetkarı olmaktır”
Salihli’de 5362 sayılı yasa ile yönetilen odalarda kayıtlı aktif esnaf ve sanatkar sayısının yaklaşık 7 bin 500 civarında olduğunu vurgulayan Başkan Hisar, bu esnaf ve sanatkârdan en fazla yüzde 30’luk kısmının kooperatif üyesi olduğunu, kooperatifin ortak sayısının ise yaklaşık 2 bin 300 esnaftan ibaret olduğunu belirtti. “Kooperatifler, gerekli yasal şartları yerine getirmek kaydıyla, esnaf ve sanatkârlarımız kredi desteklerinden faydalanarak, üretime, istihdama ve yatırıma katkıda bulunsunlar diye kurulmuşlardır” diyen Hisar, “Bizim amacımız kooperatifimizin ortak sayısını arttırarak günümüz şartlarında kredi desteğini çeşitlendirip esnaf ve sanatkârlarımızın sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletebilmektir. Nezaket, ahlak, edep, adap, saygı, sevgi, hoşgörü, sadakat, samimiyet, doğruluk, dürüstlük ve hakkaniyetten ayrılmadan, kırmadan, dökmeden ve yılmadan bütün Salihlili esnaf ve sanatkârlarımızı kucaklayarak bu güne kadar hizmet ettiğimiz kitleye kooperatif aracılığı ile de hizmetkâr olmaktır” diye konuştu.

“Çözüm ve hizmet üretmeye devam edeceğiz”
Esnaf ve sanatkarın sorunlarına 7 gün 24 saat çözüm bulmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Hisar “Odalarımızda bugüne kadar vermiş olduğumuz hoş görülü, anlaşılır, şeffaf, saygılı hizmet anlayışını, çıkmış olduğumuz bu yolda da arttırarak ortaklarımızla birlikte et ile tırnak misali ayrılmaz ve sıkı bir bağ kurup onların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Asaletin var olduğu yerde vekâletin hükümsüz olduğunun idraki ile hareket etmek düsturumuz olacaktır. Üyelerimizin ve ortaklarımızın sorunları ile ilgili 7 gün 24 saat çözüm bulmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarların adının geçtiği her yer bizi ilgilendirir. Sorunlara çözüm bulmak bizlerin olmazsa olmaz görev ve sorumluluğudur.” dedi.

“Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım”
Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan adayı Yüksel Hisar sözlerine şöyle tamamladı “ Birlik ve beraberliğin olduğu yerde huzur, başarı ve hizmet, ayrılık ve fitnenin olduğu yerde huzursuzluk ve başarısızlık hâkimdir. Esnaf ve sanatkârlarımız için çıkmış olduğumuz bu yolda Yüce Allah CC bizlerin yardımcısı olsun, bizleri nefsi ve diğer haller ile hallendirmesin. Esnaf ve Sanatkarlarımızın günümüz koşullarında her türlü sıkıntı ve sorunlarına vakıfız. Bu duygu ve düşüncelerle, Esnaf ve Sanatkarlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek için ‘Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyorum”
Öte yandan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde 26 yıl muhasebe müdürlük görevini yerine getiren Erdal Tunca, kooperatife başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

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