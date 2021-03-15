Hastane inşaatında 2 işçi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı



Hasan YİĞEN / KULA ( Manisa), (DHA) -MANİSA'nın Kula ilçesinde, inşaat işçisi Remzi Tırtar (35) aynı hastane inşaatında elektrik ustası olan ve aralarında husumet bulunan Ferhat S. tarafından bıçakla yaralandı. Durumu ağır olan Tırtar hastaneye kaldırılırken, polis Ferhat S.'yi gözatına aldı.İnşaat işçisi Remzi Tırtar (35), bugün sabah saatlerinde, daha önce bir süre çalıştığı hastane inşaatında tekrar işe başladı. Bir süre sonra yanına aynı inşaatta elektrik ustası olarak çalışan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ferhat S., geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat S., yanındaki bıçakla Tırtar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tırtar, tedaviye alındı. Tırtar'ın hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun iyiye gittiği bildirildi. Polis, olayın ardından Ferhat S.'yi hastane inşaatında suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı. Ferhat S.'nin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.FOTORAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-03-15 14:59:57



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