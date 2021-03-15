Kaymakam Duru, sağlıkçıların Tıp Bayramı'nı kutladı

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla geçtiğimiz günlerde yeni göreve başlayan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız ve Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül'ü ziyaret etti. Ziyaretlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Duru, sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Kemal Duru, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık personeline ziyarette bulundu. Geçtiğimiz günlerde ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız'ı ziyaret eden Kaymakam Duru, Dr. Ayyıldız'a yeni görevinde başarılar diledi. Ardından aile Sağlığı Merkezi personelleri ile de bir süre sohbet eden Kaymakam Duru, sağlıkçılara görevlerinde başarılar dileyerek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ve hastane başhemşiresi Zekiye Güleç'i de ziyaret eden Kaymakam Duru, sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüm sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını dile getiren Kaymakam Duru, sağlık personellerine görevlerinde başarılar diledi.

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