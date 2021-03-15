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Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: 10 yaralı

DHA

Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: 10 yaralı


Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, iki işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Salihli-Gördes yolu Eldelek Mahallesinde meydana geldi. Salihli'den Gördes yönüne giden Süleyman A.'nın (61) kullandığı 45 J 6959 plakalı işçi servis minibüsü karşı yönden gelen ve içinde yolcu bulunmayan Hakan S. (42) yönetimindeki 45 J 7174 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Kazada her iki servis aracının şoförü ile Süleyman A.'nın kullandığı minibüsteki işçilerden N.S. (33), I.A. (30), I.G. (40), M.A.Y. (42), H.A. (37), N.A. (53), M.Ç. (43) ve E.Ç. (36) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-03-15 20:02:51

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