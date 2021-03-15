Arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu

Erciyes'te kayak heyecanı bu sezon üretilen 540 bin metreküp suni kar ile renklendi



Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Murat Ekmekçi'yi (31) tabancayla vurarak öldüren D.U. (38) olayın ardından polise teslim oldu. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan D.U., tutuklandı.

Olay, sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Konak Mahallesi Ethem Hoca Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Murat Ekmekçi ve arkadaşı D.U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine D.U., tabancasıyla Ekmekçi'yi başından vurarak olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını vurduğunu belirterek teslim oldu. Polis ekipleri, D.U.'nun ifadesi doğrultusunda olayın meydana geldiği eve gitti. Eve giren polis, Ekmekçi'yi yerde kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekmekçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ekmekçi'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polise teslim olan D.U. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN

2021-03-15 21:07:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.