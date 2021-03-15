Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

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Manisa'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, kazada ağır yaralanan Uğur Kurşuncu (21) Soma Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kamyon şoförü Mustafa Ediz'in gözaltına alındığı öğrenildi.Cevdet ŞEN / SOMA (Manisa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Cevdet ŞEN

2021-03-15 22:03:29



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