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Hibeyle kurduğu serasından ilk marullarını topladı

DHA

Hibeyle kurduğu serasından ilk marullarını topladı


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'da, belediye desteğiyle sera kuran Nurşen Sevben Karakaş (46), 3 bin kök marul yetiştirdi. Marulları boylarına göre 3 ve 4 liradan satan Karakaş, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Soma ilçesinde hobi olarak tarımla uğraşan Nurşen Sevben Karakaş, Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe desteğiyle 400 metrekarelik sera kurdu. Karakaş, serasında ilk olarak 3 bin kök marul yetiştirdi. Ürettiği marulları boylarına göre 3 ve 4 liradan satışa sunan Karakaş, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeyle örtü altı yetiştiriciliği desteklediğini bir arkadaşından öğrendiğini anlatan Karakaş, "Eşimin desteğiyle projeye başvurma kararı aldım. Başvurumuz kabul oldu. Seramız kurulduktan sonra üretime başladım. Şu an marul ve diğer yeşil sebzeler ekiyorum. Marul hasadı ardından toprak hazırlığı yaparak, nisan ayında domates ve salatalık ekimini planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne verdiğim yüzde 25 ücreti, serada yaptığım marul hasadıyla karşıladım. Para kazanmaya başladım. Ürettiğim ürünleri toptan satıyorum, pazarcı belgesi alarak pazarda da satmaya başladım" diye konuştu. Toprağın insanı dinlendirdiğinden bahseden Karakaş, "Hiçbir kadın, 'ben yapamam' diye yola çıkmasın. Kendinize güvenin ve yola çıkın. İşin içine girdikten sonra öğreniyorsunuz. Başardığınızı görünce mutlu oluyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu proje olmasaydı ben ne sera kurabilirdim ne de bu kadar rahat bir gelir elde edebilirdim" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise, 2016 yılında hayata geçirdikleri proje ile 9 ilçede 304 serayı montajını tamamlayarak, çiftçilere teslim ettiklerini söyledi. Usta, "Kadınlarımızın ve çiftçilerimizin buradan para kazanıyor olmalarını görmek, bizleri de mutlu ediyor. Yeni projeler üretme yolunda bizleri teşvik ediyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-03-16 10:07:34

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