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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katı atıklar trenle taşınacak, karbon salınımı düşürülecek

İHA

Katı atıklar trenle taşınacak, karbon salınımı düşürülecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, karbon ayakizini düşürmek amacıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek katı atıkların trenle taşınması kapsamında ilk deneme seferini gerçekleştirdi. TCDD ile işbirliğinde yapılan proje sayesinde yıllık 5 milyon lira yakıt tasarrufu ve 3 milyon kilometre daha az kara yolu taşımacılığı yapılarak karbon salınımı düşürülecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreci projeleri adından söz ettirmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ve en büyük yatırımları arasında yer alan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne gelecek atıkların tren yolu ile taşınması projesi için ilk deneme seferi yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile TCDD 3. Bölge Müdürlüğü arasında evsel katı atıkların taşınmasını içeren protokolün imzalanmasının ardından ilk deneme seferi başarıyla gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk, TCDD yetkilileri ile birlikte Manisa Tren Garı’nda katı atıkların taşındığı ilk treni karşıladı.

3 milyon kilometre daha az yol ile 5 milyon liralık yakıt tasarrufu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, TCDD yetkilileri ile tren garında süreç hakkında istişarelerde bulunduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile Manisa’nın yine bir ilki yaşayacağını kaydetti. Yıldırım, “Türkiye’de bir ilk olan bu projemizle birlikte evsel katı atıkların taşınmasını TCDD işbirliğinde hayata geçiriyoruz. TCDD’nin lojistik kısmının ne kadar güçlü olduğunu bu projede daha iyi görüyoruz. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık 5 milyon liradan fazla yakıt tasarrufu ile 3 milyon kilometre daha az karayolu taşımacılığı gerçekleştirerek şehrimizdeki karbon salınımını azaltacağız. Bugün, tren ile ilk taşımamızı yaptık. Allah’ın izniyle Nisan başında da tüm araçlarımızı ve ekipmanlarımızı teslim alarak süreci yavaş yavaş başlatıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün açıklayacağı yeni yatırım ile birlikte hem Manisa’mıza değer katmış olacağız hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşleri Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesinin son aşamasını gerçekleştirmiş olacağız. 17 ilçemizin tüm atıkları ayrıştırılacak, geri kazandırılacak ve dönüşümü sağlanacak. Organik atıklardan gübre elde edilecek. Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar da yeni yatırımımız ile enerjiye dönüşecek ve tüm atığı yüzde 10’un altına düşürecek bir şekilde bertarafını sağlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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