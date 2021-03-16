Başkan Akın oda başkanlarıyla pandemi sürecini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın oda başkanlarıyla pandemi sürecini değerlendirdi

İHA

Başkan Akın oda başkanlarıyla pandemi sürecini değerlendirdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaf oda başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede pandemi sürecinde esnafın yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Pınar Akbaş, Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek, Lokantacılar Odası Başkanı Murat Akkoyun, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Murat Çiçekçi, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, Marangozlar Odası Başkanı Ali Laleseven, Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş, Kahveciler Odası Başkanı Cenk Vatansever, Bakkallar Odası Başkanı Ergun Çolak, Demirciler Odası Başkanı Selahattin Tekindağ, Elektrikçiler Odası Başkanı Sabri Toker ile bir araya geldi. Turgutlu esnafının pandemi süreci boyunca yaşadıkları sorunların gündeme geldiği görüşmede esnafın karşılaştıkları sıkıntılara yönelik atılabilecek adımlar ve çözüm önerileri konuşularak fikir alışverişinde bulunuldu.

Oda başkanlarından Başkan Akın’a destek teşekkürü
Esnaf odaları başkanları salgının ilk gününden itibaren esnafa verdiği desteklerden dolayı Başkan Çetin Akın ve ekibine teşekkür etti.
Başkan Çetin Akın ise, “Esnafımız ne yazık ki pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan biri oldu. Bu salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin esnafımızın her zaman yanında olduk. Yaşadıkları zorlukları birlikte aşmaya gayret gösterdik. Bugün de oda başkanlarımızla bir araya gelerek esnafımızın yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerimiz hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Bu salgın sürecini de birlikte atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özbekistan’dan MASKİ’ye inceleme ziyareti
YEREL HABERLER Özbekistan’dan MASKİ’ye inceleme ziyareti
Üzüm bağlarında salkım güvesi ile mücadele başlatıldı
YEREL HABERLER Üzüm bağlarında salkım güvesi ile mücadele başlatıldı
Esnafa ‘Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor
YEREL HABERLER Esnafa ‘Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor
Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı
Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
YEREL HABERLER Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle ...
Gördes’te Şehir Müzesi İçin adımlar atıldı
YEREL HABERLER Gördes’te Şehir Müzesi İçin adımlar atıldı
Gördes'te kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Gördes'te kar yağışı etkili oldu
Katı atıklar trenle taşınacak, karbon salınımı düşürülecek
YEREL HABERLER Katı atıklar trenle taşınacak, karbon salınımı ...
Manisa Büyükşehir Belediyesinden Saruhanlı’da inceleme
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden Saruhanlı’da ...
Somaspor'da Aydın yeniden başkan
YEREL HABERLER Somaspor'da Aydın yeniden başkan
Yunusemre Belediyesporlu 2 badmintoncu ile milli takım seçmesine katılacak
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesporlu 2 badmintoncu ile milli ...
Sağlık çalışanları ve hastalara büyükşehirden moral
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları ve hastalara büyükşehirden moral
Hibeyle kurduğu serasından ilk marullarını topladı
YEREL HABERLER Hibeyle kurduğu serasından ilk marullarını topladı
Mülteci çocuklar parkla uyum sağlayacak
YEREL HABERLER Mülteci çocuklar parkla uyum sağlayacak
'Biz varız' ekibinin gönüllü sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER 'Biz varız' ekibinin gönüllü sayısı her geçen gün ...
Kula Gençlik Merkezi, açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Kula Gençlik Merkezi, açılış için gün sayıyor
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, ...
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
YEREL HABERLER Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Soma'da refüjü aşı karşı şeride geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı ek fotoğraf
YEREL HABERLER Soma'da refüjü aşı karşı şeride geçen otomobil ...
Arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu
Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, ...
Evde tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü Arkadaşını başından vuran şahıs, daha sonra emniyete gidip teslim oldu
YEREL HABERLER Evde tartıştığı arkadaşını başından vurarak ...
Manisa’da hırsızlık anı kamerada Giyim mağazasından hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Manisa’da hırsızlık anı kamerada Giyim mağazasından ...