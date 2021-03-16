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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş Merkezi ve Otopark Projesi'nde çalışmalar sürüyor

İHA

İş Merkezi ve Otopark Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi işbirliğinde, Gördes'e kazandırılacak olan iş merkezi ve otopark projesinde çalışmalar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Ortak projelere bir yenisinin daha eklendiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Gördes halkına layık olduğu en güzel hizmetleri vermeye çalıştıklarını belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Gördes Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği ortak projelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Gördes ilçe merkezine duyulan işyeri ihtiyacı ve otopark probleminin giderilebilmesi amacıyla hazırlanan iş merkezi ve otopark projesinde çalışmalar başladı. Geçtiğimiz hafta işbirliği protokolü imzalanan projenin Yüzde 85'i Gördes Belediyesi, yaklaşık 2 milyon liraya tekabül eden yüzde 15'i de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacak. Çalışmaları devam eden projede Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol incelemelerde bulundu. İncelemede, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Eren ve MHP Kadın Kolları Başkanı Feride Batur da yer aldı.

"Gördes'e layık olduğu hizmetleri vermeye çalışıyoruz"
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi işbirliğinde ortak yapılan projelere bir yenisinin daha eklendiğini vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bunu daha önce yüzme havuzunda, sokak çalışmalarında, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gördük. Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi güçlerini birleştirerek, Gördes halkına layık olduğu en güzel hizmetleri vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum"
Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, katlı otopark, yarı olimpik yüzme havuzu gibi projeler hayata geçiriliyor. Hepimizin amacı milletimize hizmet etmek. Bu projede 100 araçlık otopark kısmi bir çözüm olacak. Gördes'in otopark probleminin çözümü pazaryerinde yapılacak proje. İnşallah onu da yapmayı Allah nasip etsin. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere, bütün ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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