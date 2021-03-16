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Yabani ahlat ağaçları, aşılanarak üretime değer katacak Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: "Üretimde kaliteyi artıracak projeler yürütüyoruz"

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde ahlat ağaçlarının aşılanarak yeniden ekonomiye kazandırılacağı projedeki çalışmaları yerinde inceleyen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, proje sayesinde üreticinin ek gelir sağlayacağını söyledi.

Yabani ahlat ağaçları, aşılanarak üretime değer katacak Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: "Üretimde kaliteyi artıracak projeler yürütüyoruz"

Manisa’nın Kula ilçesinde ahlat ağaçlarının aşılanarak yeniden ekonomiye kazandırılacağı projedeki çalışmaları yerinde inceleyen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, proje sayesinde üreticinin ek gelir sağlayacağını söyledi.
Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanıp Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün uygulanmasına onay vererek bütçe ayırdığı proje kapsamında, ilçeye bağlı kırsal Konurca Mahallesi'ndeki 5 bin ahlat ağacına(yabani armut) aşılama, verimden düşmüş 5 bin armut ağacına ise gençleştirme çalışması başladı. 20 iş günü sürecek olan projeyi yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, proje sayesinde yabani ahlat ağaçları aşılanarak mahalle halkının ek gelir elde etmesi ve aynı mahallede bulunan uzun yıllar önce aşılanmış ve verimden düşmüş olan armut ağaçlarının da budanarak tekrar üretime kazandırılacağını söyledi.
Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hazırladığı bir proje ile güzel bir çalışmaya imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmasına onay verilen proje kapsamında, Kula'ya bağlı kırsal Konurca Mahallesi'ndeki ahlat ağaçları, ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi. Hazırlanan proje kapsamında, aşılama ve gençleştirme çalışmaları için ihtiyaç olan malzemeler bakanlık tarafından temin edilirken, mahalleli 11 budama ve aşı ustası devlet destekli olarak 20 iş günü boyunca hizmet vererek, 5 bin ahlat ağacına aşılama, verimden düşmüş 5 bin armut ağacına ise gençleştirme çalışması yapacak.
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde aşılama ve gençleştirme çalışmaları da başladı. Mahalle halkından 11 budama ve aşı ustası, bakanlık tarafından temin edilen malzemeler ile, yaklaşık 10 bin ağacı ekonomiye kazandırmak için çalışmaya başladı. Aşılama ve gençleştirme çalışmaları kapsamında, abasa, Bursa, Ankara ve turşu gibi armut çeşitleri aşılanarak, yaklaşık 200 ton armut üretimi sağlanması hedefleniyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu ve beraberindeki heyet ile birlikte Konurca Mahallesi'ndeki budama ve aşılama çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Budama ve aşılama ustalarının çalışmalarını yakından takip eden Öztürk, mahalle halkı ile de bir süre sohbet etti.

"Üretimde kaliteyi artıracak projeler yürütüyoruz"
Yaklaşık 81 bin TL civarında tutan projenin tamamlanmasının ardından zaman geçtikçe verim artışına bağlı olarak projenin daha çok değer kazanması ve yaklaşık 200 ton armut üretimi sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, armut üretim miktarında büyük bir potansiyel oluşacağını da söyledi. Tarım alanında Kula'da 2021 yılı içerisinde 14 proje ile ekonomiye katkı sunacak çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Öztürk, "Bugün Kula ilçemizde yabani ahlât ağacı aşılaması ile ilgili, İlçe Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan proje ve İl Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp bakanlığımıza gönderilmiş olan projenin sahadaki uygulamasını yapıyoruz. Sahada hem aşı ustalarımız, hem de budama ustalarımız faaliyetlerine başladılar. Burada yaklaşık 5 bin adet ağacı aşılayıp, 5 bin adet ağacı da budamayı hedefliyoruz. Tabii buradaki ağaçlarla aynı zamanda Kula'ya özgü bir çeşit olan armut çeşidini de tekrardan yüksek miktarlarda üretimini sağlamış olacağız. Bu mahalle için de önemli bir gelir kaynağı olacak. Kula'da hakikaten önemli projelerimizi hem bakanlığımız kaynağından hem de valiliğimiz tarafından tahsis edilen Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı kaynağından Kula'mıza aktaracağız. Bu sene Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 8 adet projemiz Kula'da uygulanıyor olacak. Yine 6 adet de bakanlık kaynaklı projemiz Kula ilçemizde 2021 yılında uygulanıyor olacak. Toplamda 14 proje ile tarımsal anlamda Kula ilçemize bu sene projelerimizi yürütüyor olacağız. Bu, hem üretimi artırmak anlamında katkı sunacak, hem de zaten üretim yapan Kula ilçemizde üretimin niteliğini artıracak, üretimde kaliteyi artıracak projeler olacak. Kula'da biz de çalışmaktan ve burada proje üretiyor olmaktan gerçekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ben bu vesile ile hem Kula Kaymakam'lığımıza, hem Kula İlçe Tarım Orman Müdürlüğümüze, hem de Kula Ziraat Oda'mıza, bizimle paydaşlık yapan tüm muhtarlarımıza ve emekçi çiftçilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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