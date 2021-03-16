Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı

2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan çoban Adem Uyguner (43), jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bacaklarında kırık, kafasında ise sıyrıklar oluşan Uyguner, tedaviye alındı.

Çarıkbozdağ Mahallesi'nde çobanlık yapan Adem Uyguner, bu sabah keçi otlattığı Çeşme Gediği Dededağ mevkisindeki dağlık alanda, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Bacaklarında kırıklar, kafasında ise sıyrıklar oluşan Uyguner, bağırarak yardım istedi. Bölgede çobanlık yapan akrabası Arif Akpınar (50), Uyguner'in yardım çağrısını duyarak, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan Adem Uyguner, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-03-16 18:50:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.