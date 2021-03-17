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Kırkağaç Gelenbe Aile Sağlığı Merkezi Hibe Protokolü imzalandı

İHA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi Hibe Protokolü Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında imzalandı.

Kırkağaç Gelenbe Aile Sağlığı Merkezi Hibe Protokolü imzalandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi’nde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi Hibe Protokolü Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında imzalandı.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi’nde hayırsever iş insanı Önder Aydın vefat eden oğlu Barış Aydın adına yaklaşık 2 bin 500 metrekare yüzölçümlü alanda Aile Sağlığı Merkezi yaptıracak. Sağlık Bakanlığı’na ait alanda yaptırılacak 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Hibe Protokolü, Vali Yaşar Karadeniz, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve Hayırsever Önder Aydın arasında imzalandı.
İmza töreninde konuşan hayırsever iş insanı Önder Aydın, vefat eden oğlu Barış Aydın’ın adını yaşatmak istediğini ve memleketi Gelenbe’ye böyle bir hizmeti kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırlara vesile olmasını diledi.
Aile Sağlığı Merkezinin Gelenbe Mahallesinin önemli bir ihtiyacı olduğunu ifade eden Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse de emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.
Mevcut Aile Sağlığı Merkezinin 112 istasyonu olarak kullanılacağını belirten İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de merkezin hayırlı olmasını diledi.
Yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi ile Gelenbe Mahallesi sakinlerinin sağlık ocağına ulaşamama probleminin çözülmüş olacağını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Mevcut binanın 112’ye tahsis edilecek olması da bu işin ayrı bir kazancı olmuş. Dolayısıyla aslında Gelenbe Mahallemize iki tesis birden kazandırılmış oluyor. Hayırsever İş İnsanı Önder Bey’in yaptığı bu hayır inanıyorum ki başkalarına da önderlik edecektir. Yapılan Aile Sağlığı Merkezinin Gelenbe Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını diliyor bu işe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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