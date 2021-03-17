Manisa’nın üzüm diyarına can katacak barajda sona yaklaşıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 1810 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak HorzumAlayaka Barajının yıl sonunda su tutması hedefleniyor.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani Üzümün yetiştiği Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üreticiler modern sulamayla tanışmaya hazırlanıyor. 1810 dekar araziye can suyu verecek HorzumAlayaka Barajının bu yıl tamamlanarak su tutması hedefleniyor.

Alayaka Köyü’nün güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerinde inşa edilen baraj gövdesi ön yüzü kaya dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 38 metre olan HorzumAlayaka Barajının gövdesi için 700 bin metreküp dolgu yapıldı. Dolusavak ve gövde dolgu imalatları tamamlanan barajda yakında ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlanacak ve yıl sonunda su tutulacak.

HorzumAlayaka Barajında 740 bin metreküp su tutulacağını açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “Proje verimli 1810 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sistemle sulayacak. Alaşehirli çiftçi hem tarlalarını daha ucuz maliyetle sulayacak, hem de sistemli sulama neticesinde verim artışı elde edecek. 2021 yılı rakamlarıyla yılda 2,3 milyon lira ek gelir artışı bekliyoruz” diye konuştu.

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