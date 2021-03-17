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Akhisarspor ilk peşinde

DHA

Akhisarspor ilk peşinde


AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle kurtuluş barajıyla arasındaki puan farkını 6'dan 1'e indirip umutlarını artıran Akhisarspor, bu hafta evinde Ankara Keçiörengücü önünde bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmaya çalışacak. Bu sezon daha önce 2 kez üst üste 2 galibiyet alan Akigo, hiç 3'te 3 yapamadı. Sezonun ilk yarısında Bursaspor ve Eskişehirspor'u art arda yenen Akhisar, ardından devre arasına kadar 9 maç galibiyete hasret kalarak 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle düşme hattına demir attı.
İkinci yarıya 27 yeni transferle başlayan yeşil-siyahlı ekip, Tuzlaspor ve Bandırmaspor'u yenerek çıkışa geçmesine rağmen sonrasında çıktığı peş peşe 5 maçı kaybedip düşme hattından kurtulamadı. Teknik direktör Fırat Gül yönetiminde son iki maçta Eskişehirspor'u 3-0, Boluspor'u da 1-0 mağlup ederek kümede kalma yarışına tutunan Akhisarspor, pazar günü Keçiörengücü'nü de mağlup etmeyi başarırsa ilk kez 3 haftayı 9 puanla geçecek. Akhisar'a Keçiören'i yenerse rakiplerinin takılması durumunda haftalar sonra ilk kez düşme hattından sıyrılma fırsatı doğacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-03-17 11:55:16

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