Lider Manisa FK deplasmanda

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonunda Amed Sportif'i evinde 2-1 yenerek en yakın rakibinin 19 puan önünde liderliğini sürdürüp şampiyonluğa çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, yarın orta sıralarda yer alan Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda, Özer Özden'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemediklerini belirten Özbalta, "Artık sezonun sonuna yaklaştık. Zirve yarışında avantajlı olsak da ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız. İyi bir oyunla evimize galip dönmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-03-17 12:06:03



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