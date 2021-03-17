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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın rengini maviye döndürmek için dinamik denetim

İHA

Manisa’nın rengini maviye döndürmek için dinamik denetim

İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi kapsamında yeni tip korona virüs ile mücadeleye yönelik oluşturulan ‘Dinamik Denetim Modeli’ çerçevesinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ‘Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim’ gerçekleştirildi. İl Müdürü Metin Öztürk 100 personelle 800 işletmenin denetiminin gerçekleştirildiğini söyledi.
Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bugün 100 personelle gerçekleşen dinamik denetimler gün boyu sürdü. Denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Serdar Mersinli, Şube Müdürleri ile İl Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Manisa'da 800 işletme denetlendi
Yapılan denetimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Gerçekleştirdiğimiz denetimler ile Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmayı amaçlıyoruz. Denetimlerimizde toplam 100 personelimiz görev aldı. 800 işletmeye denetim gerçekleştirildi. 2026 Mart tarihlerinde haftalık konu bazlı tematik genel denetimlerimiz devam edecektir. Hem vatandaşlarımızın hem de gıda işletmelerinin Covid19 kurallarına uyması salgının ortadan kalkmasında oldukça önemlidir. Maske, mesafe ve hijyene hepimiz dikkat etmeliyiz. İlimizin rengini maviye döndürmek hepimizin elinde. Gereken hassasiyeti gösteren Manisa halkı ve esnafına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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