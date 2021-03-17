Otomobilin çarptığı motosikletli havada takla attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı motosikletli havada takla attı

İHA

Otomobilin çarptığı motosikletli havada takla attı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, metrelerce havaya uçup takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif yaralı atlattı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi ile 326 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan Bilgin Ö. yönetimindeki 35 ANM 59 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerleyen Adem Ö. idaresindeki 45 SB 6985 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı atlatırken, kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli’de tematik denetim
YEREL HABERLER Salihli’de tematik denetim
Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
YEREL HABERLER Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı
Manisa’nın rengini maviye döndürmek için dinamik denetim
YEREL HABERLER Manisa’nın rengini maviye döndürmek için dinamik ...
İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine çağrı
YEREL HABERLER İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine çağrı
Kula'da 225 personelle haftalık tematik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Kula'da 225 personelle haftalık tematik denetim ...
MASKİ, 20 bin yağmursuyu ızgarası temizleyecek
YEREL HABERLER MASKİ, 20 bin yağmursuyu ızgarası temizleyecek
Yunusemre’de yüzbinlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yunusemre’de yüzbinlerce fidan toprakla buluştu
Kılıçlar 18 Mart Çanakkale şehitleri için yarıştı
YEREL HABERLER Kılıçlar 18 Mart Çanakkale şehitleri için yarıştı
Adına türkülerin yazıldığı 'Bakkal amca' yok oluyor Bakkallar marketlere yenildi Salihli Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü: “Bakkal amcayı unutmayın” Bakkal Şenol Uysal: “Ayakta kalmaya çalışıyoruz” Bakkal Halil Serin: “Veresiye ve adres sorma geleneğimiz devam ediyor”
YEREL HABERLER Adına türkülerin yazıldığı 'Bakkal amca' yok ...
Şehit Onur Karakaya Parkı 18 Mart’ta açılıyor
YEREL HABERLER Şehit Onur Karakaya Parkı 18 Mart’ta açılıyor
Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi
Manisa'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele devam ...
Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
Manisa FK Kahramanmaraş'ta 3 puan peşinde
YEREL HABERLER Manisa FK Kahramanmaraş'ta 3 puan peşinde
Turgutluspor'un rakibi Kastamonuspor
YEREL HABERLER Turgutluspor'un rakibi Kastamonuspor
Lider Manisa FK deplasmanda
YEREL HABERLER Lider Manisa FK deplasmanda
Akhisarspor ilk peşinde
YEREL HABERLER Akhisarspor ilk peşinde
Depremde hayat kurtaran kahraman bir canı daha kurtardı İzmir depreminde Buse’nin kurtarılmasına vesile olan Türk Kızılayı Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel’in dikkati, bir canın daha kurtulmasını sağladı Manisa’da ayaklarından ağaca bağlanarak işkence edilen gebe bir yılkı atı Kızılay Manisa Şubesi çalışanlarının dikkatiyle kurtarıldı İplerinden Spil Dağı Milli Parkı görevlilerince kurtarılan gebe yılkı atının sürüsüne kavuşma anı duygusal anlara sahne oldu Kavuşma anını izleyen Kızılay Manisa Şubesi çalışanları duygusal anlar yaşadı
YEREL HABERLER Depremde hayat kurtaran kahraman bir canı daha ...
Yunusemreli taekwonducular çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yunusemreli taekwonducular çalışmalarını sürdürüyor
Selimşahlar Spor Tesisi ve Açık Düğün Salonu’nun temeli atıldı
YEREL HABERLER Selimşahlar Spor Tesisi ve Açık Düğün Salonu’nun ...
(Özel) Manisalı depremzedelerin sevinç gözyaşları Tatil sitesi değil deprem konutları Geçtiğimiz yıl yaşanan Akhisar depreminin ardından konteyner evlerde yaşayan depremzedeler yeni evleri için gün saymaya başladı Kırkağaç’ın Karakurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen deprem konutlarında çalışmalar hızlandırıldı 40’ı toplu halde 5’i köy içinde tek katlı bahçe içinde yapılan çelik konstrüksiyon deprem konutlarında her türlü konfor düşünüldü
YEREL HABERLER (Özel) Manisalı depremzedelerin sevinç ...
Manisa’nın üzüm diyarına can katacak barajda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Manisa’nın üzüm diyarına can katacak barajda sona ...
Kırkağaç Gelenbe Aile Sağlığı Merkezi Hibe Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Kırkağaç Gelenbe Aile Sağlığı Merkezi Hibe Protokolü ...