Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada



Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi ile 326 Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokaktan caddeye çıkan Bilgin Ö. yönetimindeki otomobil ile cadde üzerinde ilerleyen Adem Ö.'nün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayan ve yola savrulan sürücü Adem Ö. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-03-17 20:02:03



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