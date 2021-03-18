Salihli'de dövülerek öldürülen kişinin bıçakladığı kişi de öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli'de dövülerek öldürülen kişinin bıçakladığı kişi de öldü

DHA

Salihli'de dövülerek öldürülen kişinin bıçakladığı kişi de öldü


Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde bıçakla yaraladığı kişinin yakınları tarafından ip ile bağlanarak dövülmesi sonucu yaşamını yitiren ve 5 kişinin tutuklandığı İlyas Filiz (39) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada 7 kişi daha gözaltına alındı. Filiz'in bıçakla yaraladığı Ali Akın (31) ise tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. 
Salihli ilçesinde geniş yankı uyandıran olay, Pazartesi saat 01.00 sıralarında Adala Mahallesi´ndeki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Biriminde görevli Ali Akın ile İlyas Filiz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginliğin artmasının ardından İlyas Filiz, bıçakla Ali Akın´ı ağır yaraladı. Filiz olay yerinden kaçarken, Ali Akın ambulansla önce özel bir hastaneye, daha sonra da Manisa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.
ARKADAŞLARI YAKALAYIP İP İLE BAĞLADIKTAN SONRA DARBETTİ
Ali Akın´ın bıçaklandığını ve durumunun ağır olduğunu duyan arkadaşları Filiz´in peşine düştü. Kısa bir süre sonra Filiz´i bulan bir grup kişi, iple bağladıktan sonra sopa ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Filiz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
5 KİŞİNİN TUTUKLANDIĞI SORUŞTURMADA 7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, İlyas Filiz´in ölümüne neden olduğu ileri sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Kazım Akın (26), Mehmet Karakeçeli (26), Gökhan İpek (29), Ozan Demirkol (32) ve Mahmut Karakeçeli (23) tutuklandı. tutuklanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis, dün gece 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi. 
3 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ 
Öte yandan, İlyas Filiz tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan Ali Akın ise Salihli Devlet Hastanesi´nde 3 gün süren tedavinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Akın´ın ölümünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
BELEDİYE BAŞKANI TAZİYE MESAJI YAYIMLADI 
MHP Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden belediye personeli Ali Akın için taziye mesajı yayınladı. Kayda, yaptığı paylaşımda, "Cinayet sonucu hayatını kaybeden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Biriminde görevli mesai arkadaşımız Ali Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-03-18 06:17:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı
Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Fidan dikmek için kazdığı çukurda el bombası buldu
YEREL HABERLER Fidan dikmek için kazdığı çukurda el bombası buldu
Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza ...
Bahçesine fidan dikerken el bombası buldu Bomba olduğunu fark etmedi, eline alarak kulübeye götürdü
YEREL HABERLER Bahçesine fidan dikerken el bombası buldu Bomba ...
Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5’e oldu, yeni gözaltılar var
YEREL HABERLER Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5’e oldu, yeni ...
Kontrollü normalleşmede büyükşehir denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kontrollü normalleşmede büyükşehir denetimlerini ...
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ...
Otomobilin çarptığı motosikletli havada takla attı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli havada takla attı
Salihli’de tematik denetim
YEREL HABERLER Salihli’de tematik denetim
Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
YEREL HABERLER Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı
Manisa’nın rengini maviye döndürmek için dinamik denetim
YEREL HABERLER Manisa’nın rengini maviye döndürmek için dinamik ...
İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine çağrı
YEREL HABERLER İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine çağrı
Kula'da 225 personelle haftalık tematik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Kula'da 225 personelle haftalık tematik denetim ...
MASKİ, 20 bin yağmursuyu ızgarası temizleyecek
YEREL HABERLER MASKİ, 20 bin yağmursuyu ızgarası temizleyecek
Yunusemre’de yüzbinlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yunusemre’de yüzbinlerce fidan toprakla buluştu
Kılıçlar 18 Mart Çanakkale şehitleri için yarıştı
YEREL HABERLER Kılıçlar 18 Mart Çanakkale şehitleri için yarıştı
Adına türkülerin yazıldığı 'Bakkal amca' yok oluyor Bakkallar marketlere yenildi Salihli Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü: “Bakkal amcayı unutmayın” Bakkal Şenol Uysal: “Ayakta kalmaya çalışıyoruz” Bakkal Halil Serin: “Veresiye ve adres sorma geleneğimiz devam ediyor”
YEREL HABERLER Adına türkülerin yazıldığı 'Bakkal amca' yok ...
Şehit Onur Karakaya Parkı 18 Mart’ta açılıyor
YEREL HABERLER Şehit Onur Karakaya Parkı 18 Mart’ta açılıyor
Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi
Manisa'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele devam ...
Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
Manisa FK Kahramanmaraş'ta 3 puan peşinde
YEREL HABERLER Manisa FK Kahramanmaraş'ta 3 puan peşinde