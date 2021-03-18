Manisaspor karanlık sona doğru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisaspor karanlık sona doğru

DHA

Manisaspor karanlık sona doğru


MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını aşıp kadrosunu takviye etmesine rağmen sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Manisaspor, 37 yıl sonra amatör kümeye düşmeye çok yaklaştı. 3'üncü Lig'in tekrar kurulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden, 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de yer alan Manisaspor, geçen yıl üst üste 3'üncü kez küme düşüp 1'nci Lig'den amatöre gerilemesine rağmen koronavirüs pandemisiyle küme düşmenin kaldırılmasıyla kurtuldu. Bu sezona transfer yasağını kaldırıp umutlu başlayan siyah-beyazlı ekip, 23 maçta yalnız 1 galibiyet alınca dibe demir attı. 12 haftadır hiç galip gelemeyen, üst üste 4'üncü yenilgisini dün Nevşehir Belediyespor deplasmanında alan Manisa, bitime 7 maç kala kurtuluş hattının 12 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlı ekibin 2 hafta içinde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirme ihtimali bulunuyor.
 DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2021-03-18 13:15:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkal, suda ve karada aranıyor
YEREL HABERLER Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan ...
Kırkağaç'ta 149 yıllık tarihi ev kütüphane oldu
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta 149 yıllık tarihi ev kütüphane oldu
Manisa’da kaybolan adam Gediz Nehri'nde aranıyor Kaybolan adam için hem havadan hem de su altından arama çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Manisa’da kaybolan adam Gediz Nehri'nde ...
Kurs alan köylü kadınlar mikro krediyle kendi işyerlerini açacak Önce kurs aldılar, şimdi kendi işlerinin patronu olacaklar
YEREL HABERLER Kurs alan köylü kadınlar mikro krediyle kendi ...
Hayri Büke Evi müze olarak düzenlenecek
YEREL HABERLER Hayri Büke Evi müze olarak düzenlenecek
Salihli'de dövülerek öldürülen kişinin bıçakladığı kişi de öldü
YEREL HABERLER Salihli'de dövülerek öldürülen kişinin bıçakladığı ...
Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı
Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Fidan dikmek için kazdığı çukurda el bombası buldu
YEREL HABERLER Fidan dikmek için kazdığı çukurda el bombası buldu
Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza ...
Bahçesine fidan dikerken el bombası buldu Bomba olduğunu fark etmedi, eline alarak kulübeye götürdü
YEREL HABERLER Bahçesine fidan dikerken el bombası buldu Bomba ...
Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5’e oldu, yeni gözaltılar var
YEREL HABERLER Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5’e oldu, yeni ...
Kontrollü normalleşmede büyükşehir denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kontrollü normalleşmede büyükşehir denetimlerini ...
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ...
Otomobilin çarptığı motosikletli havada takla attı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli havada takla attı
Salihli’de tematik denetim
YEREL HABERLER Salihli’de tematik denetim
Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
YEREL HABERLER Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı
Manisa’nın rengini maviye döndürmek için dinamik denetim
YEREL HABERLER Manisa’nın rengini maviye döndürmek için dinamik ...
İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine çağrı
YEREL HABERLER İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine çağrı
Kula'da 225 personelle haftalık tematik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Kula'da 225 personelle haftalık tematik denetim ...
MASKİ, 20 bin yağmursuyu ızgarası temizleyecek
YEREL HABERLER MASKİ, 20 bin yağmursuyu ızgarası temizleyecek
Yunusemre’de yüzbinlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yunusemre’de yüzbinlerce fidan toprakla buluştu
Kılıçlar 18 Mart Çanakkale şehitleri için yarıştı
YEREL HABERLER Kılıçlar 18 Mart Çanakkale şehitleri için yarıştı