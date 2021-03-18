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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa CBÜ personeline öğle yemeğinde 'Çanakkale Menüsü'

İHA

Manisa CBÜ personeline öğle yemeğinde 'Çanakkale Menüsü'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Personeli, öğle yemeğinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü ve şehitleri anmak için Çanakkale Savaşı sırasında askerlerin yediği karavana yemeği olan ekmek, buğday çorbası ve üzüm hoşafından oluşan 'Çanakkale Menüsü'nü yedi.
Rektörlük Personel Yemekhanesinde gerçekleşen etkinlikte MCBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Süleyman Daşkın ve personeller bulundu.
Zaferin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü’nde bu ülke uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitleri şükranla andıklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, “Çanakkale Savaşı, millet olarak, Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin tüm dünyaya haykırışımızın bir zaferidir.” derken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar ise 18 Mart’ta, Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünde üniversite personeline öğle yemeğinde 'Çanakkale Menüsü' ikram ederek, o zorlu dönemi anımsatmak istediklerini belirttti. Gökbunar, “Bu önemli gün münasebetiyle başta Çanakkale olmak üzere, tüm şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz.” şeklinde konuştu.

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