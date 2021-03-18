Manisa'da devlet övünç madalyası töreni düzenlendi

Manisa Valiliği ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya ve şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın ailelerine ve gazi olan Yunus Emre Işık'a devlet övünç madalyası ve beratları takdim edildi.

Manisa Valiliği ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni' düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından 25 Mart 2020 tarihinde Pençe3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde yer alan Kiri Tepe Üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya adına babası İbrahim Karakaya'ya, 15 Nisan 2020 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Harkuk Sektöründe icra edilen Barazgir1 operasyonunda teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan adına babası Halil Durhan'a ve 15 Şubat 2018 tarihinde Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesine bağlı Raco Beldesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatında mayına basarak gazi olan Yunus Emre Işık'a devlet övünç madalyası ve beratları takdim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Törende konuşma yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türk ordusunun gücüne dikkat çekti ve şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyledi. Teknolojik gelişmelerle birlikte ordunun daha da güçlendiğini ve Türkiye’nin düşmanlarına karşı mücadele ettiğini kaydeden Vali Yaşar Karadeniz, şehitlerin vatan uğruna canlarını feda ettiğini, gazilerin de onur kaynağı olduğunu dile getirdi. Madalya ve beratların verilmesinin ardından şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.