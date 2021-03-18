Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkal, suda ve karada aranıyor (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş olarak bulunan Muammer Akkaya'nın (76) cansız bedenine ulaşıldı.
Otomobilin bulunduğu Muradiye Mahallesi'ndeki Gediz Nehri köprüsünden, suya düşerek akıntıya kapıldığı değerlendirilen Muammer Akkaya'nın cansız bedeni, 15 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Mahallesi Kazağzı mevkisinde bulundu. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Akkaya'nın cenazesi otopsi için morga gönderildi.
Babalarının cansız bedenini gören Timur Akkaya ve Tansu Akkaya sinir krizi geçirdi. Kardeşleri, yakınları teselli etti.Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-03-18 16:23:03
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