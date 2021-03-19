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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da öğrenciler sanal gerçeklikle eğitim alıyor

DHA

Manisa'da öğrenciler sanal gerçeklikle eğitim alıyor


Ersan ERDOĞANOğuzhan KÖKCÜOĞLU/ MANİSA (DHA)MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde öğrenciler, 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle eğitim alıyor. Bir teknoloji firmasının sunduğu uygulamalar sayesinde derslerin ilginç, pratik ve etkileşimli şekilde işlendiği atölye, büyük ilgi görüyor.
Koronavirüsün etkileri eğitimi baştan sona şekillendirirken, birçok ülkede hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimin bir arada yürütüldüğü hibrit modeller uygulanıyor. Bu noktada eğitimde kişiselleştirilmiş, sürükleyici, yenilikçi ve 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgi de artarken, Manisa'da öğrenciler, 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle eğitim almaya başladı. Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) destekli 600 bin TL'lik 'Kendin Yap Atölyesi'nde bir teknoloji firmasının sunduğu uygulamalar sayesinde dersler ilginç, pratik ve etkileşimli şekilde işleniyor. Derslerde en çok ilgiyi ise 3 boyutlu nesneler tasarlama ve kalbin içinde gezme imkanı sağlayan uygulamalar görüyor. Saruhanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında iki istasyon olarak kurulan atölyeden 6 ila 13 yaş arasındaki tüm öğrenciler faydalanıyor.
600 BİN TL'LİK BİR PROJE
Proje hakkında bilgi veren Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Osman Aguş, "Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi', Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yaklaşık 600 bin TL'lik bir projedir. Proje başvuru sahibi Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olup, paydaşlarımız Manisa Valiliği, Saruhanlı Kaymakamlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi´dir. Saruhanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında bulunan atölyemizde iki istasyonumuz bulunmaktadır. Bunlardan 1'incisi tasarım ve üretim istasyonudur. Bu istasyonda öğrencilerimiz hayal dünyasında gerçekleştirdikleri tasarımları 3 boyutlu ortamda çizerek yine burada bulunan, 3 boyutlu yazıcı, CNC router ve lazer makinalarından çıktılarını alıyor. Daha sonra bu parçaları modüler bir şekilde birleştirerek, robot yapabiliyorlar. Buradaki ikinci istasyonumuz sanal tasarım istasyonudur. Burada öğrencilerimiz, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik olarak adlandırılan teknolojilerin birleştirilmesiyle oluşan teknoloji çalışmalarını yaparak, 3 boyutlu dünyayı keşfederek, deneyimlemiş oluyorlar. Ayrıca zSpace teknolojilerinin bulunduğu bu istasyonumuz ilçemizde ve Türkiye'de tek olma fırsatı sunmaktadır" diye konuştu.
`HEM EĞLENİYORUZ HEM ÖĞRENİYORUZ´
Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi proje yürütücüsü öğretmen Arif Çiçekçi, ilçede bulunan tüm ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin atölyeden faydalandığını söyledi. Çiçekçi, "Atölyede gerçeklik teknolojileri üzerine eğitim veriyoruz. Öğrenciler, 6 yaş ile 13 yaş arasında geçen süreçte bu teknoloji ile iç içe büyümeye başlıyor. Dolayısı ile daha ileri yaşında kendini geliştirme ve yetiştirmeye fırsat buluyor. Bu anlamda öğrencilerimize çok büyük bir fırsat sunuyoruz"dedi.
Öğrencilerden Berktuğ Enes Kula, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik olarak adlandırılan teknolojilerin birleştirilmesiyle oluşan zSpace teknolojileri sayesinde hem eğlendiklerini hem de ders işlediklerini dile getirdi.  
Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp da projede emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Yalınalp, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, gelecekteki gelişmiş teknolojilere hazırlama konusunda projeler üretiyoruz. Bunlardan en önemlisi de Kendin Yap Atölyesi'dir. Çocuklarımız bu veriler ile kendi geleceğini oluşturarak, ülkemizi dünya şartlarına hazır hale getirecekler. Güzel projeler ile çocuklarımızı, çağdaş ve modern eğitimle geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.  
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Saruhanlı Ersan ERDOĞAN Oğuzhan KÖKCÜOĞLU
2021-03-19 09:44:39

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