Selendi'de "Selendi Evde Okuyor" Projesinin ödülleri dağıtıldı

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Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan "Selendi Evde Okuyor" projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık, belediye, İlçe Müftüğülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Selendi Evde Okuyor" projesi kapsamında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen ödül töreninde Kaymakam Ali Yıldırım, öğrencilere kitap okumanın faydalarını anlattı. Kaymakam Yıldırım, " Uzaktan eğitim gören öğrenciler evlerinde okudukları kitaplarla yapılan 'Selendi Evde Okuyor' kampanyası kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu başarılı öğrencilerimiz kura ile ödüller kazandılar. Öğrencilere bisiklet, hediye çekleri ve kitaplardan oluşan ödüllerini teslim ettik" dedi.

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