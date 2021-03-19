Turgutluspor'a milli gurur

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'un devre arası Beşiktaş'tan kadrosuna dahil ettiği başarılı savunma oyuncusu Erdoğan Kaya, Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Genç futbolcu, 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçları için Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Ümit Milli Takım, 26 Mart Cuma günü deplasmanda Hırvatistan, 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan'la karşılaşacak. Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci, Turgutlu forması giyen bir oyuncunun milli takıma davet edilmesinin gurur duyulması gereken bir başarı olduğunu ifade ederken, genç savunma oyuncusuna milli maçlarda başarı diledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2021-03-19 16:28:18
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