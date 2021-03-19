İş yerinin camını taşla kırarak cep telefonlarını çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş yerinin camını taşla kırarak cep telefonlarını çaldı

İHA

İş yerinin camını taşla kırarak cep telefonlarını çaldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinin camını taşla kırdıktan sonra telefonları çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. İş yerinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iletişim ürünleri satan iş yerinin camını taşla kıran hırsızlar içerde bulunan telefonları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameraların inceledikten sonra şüphelinin H.E. (27) olduğunu belirledi. Şüpheli H.E. polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çaldığı 3 telefonla birlikte yakalandı.
Telefonlar sahibine teslim edilirken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli H.E.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera kayıtlarında camı taş atarak kıran şüphelinin, telefonları alarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor'a milli gurur
YEREL HABERLER Turgutluspor'a milli gurur
Başkan Çerçi Akmescit Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaptı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Akmescit Mahallesi’nde esnaf ziyareti ...
'Yunus Emre Kitap Kumbarası' projesi protokolü imzalandı
YEREL HABERLER 'Yunus Emre Kitap Kumbarası' projesi protokolü ...
Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
Miniklere korona virüs mesajı: “Korona değil, biz güçlüyüz”
YEREL HABERLER Miniklere korona virüs mesajı: “Korona değil, biz ...
Kontrolden çıkan araç demir bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç demir bariyerlere çarptı
Manisa'da karla mücadele
YEREL HABERLER Manisa'da karla mücadele
Manisa BBSK’lı okçular çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı okçular çalışmalarına devam ediyor
48 TL’lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı Manisa’da adına kayıtlı faturalı telefon hattı üzerinden bir başkası tarafından farklı bir adres gösterilerek 15 bin TL’lik 3 telefon alındığını öğrenen kadın ne yapacağını şaşırdı Kendisinin telefon almadığını ve faturanın çok fazla gelmesiyle durumu öğrendiğini kaydeden Bircan Saray isimli vatandaş yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gittiği GSM Operatöründe de bir sonuç alamadı Olayı yargıya taşıdığını kaydeden Bircan Saray: “Normal faturam 45-48 TL civarındayken ‘100 TL geçtiniz’ diye bir mesaj geldi. Bunun üzerine telefonumdaki uygulamadan bakarak 3 bin 250 TL fatura olduğunu gördüm” “Aynı günün akşamı faturam bir anda 4 bin 845 TL oldu. İtiraz etmeme rağmen aynı günün akşamı iki cihaz alımı daha yapılmış” “Konu hakkında adli süreci başlattım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum”
YEREL HABERLER 48 TL’lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye ...
Mahalleliyi rahatlatan çalışma tamamlandı
YEREL HABERLER Mahalleliyi rahatlatan çalışma tamamlandı
Manisa’nın Gördes ilçesinde kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Manisa’nın Gördes ilçesinde kar yağışı başladı
Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı
YEREL HABERLER Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete ...
İŞKUR’dan engelli girişimcilere hibe desteği Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin TL'ye kadar hibe verilecek
YEREL HABERLER İŞKUR’dan engelli girişimcilere hibe desteği Kendi ...
Turgutluspor galibiyeti unuttu
YEREL HABERLER Turgutluspor galibiyeti unuttu
Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi
YEREL HABERLER Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi
Manisa FK şampiyonluğa gün sayıyor
YEREL HABERLER Manisa FK şampiyonluğa gün sayıyor
Kaymakam Kemal Duru, şehit aileleri ve gaziler ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Kemal Duru, şehit aileleri ve gaziler ...
MER Kolejinden coşkulu kutlama
YEREL HABERLER MER Kolejinden coşkulu kutlama
Manisa'da taziyeye katılan 32 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa'da taziyeye katılan 32 kişi karantinaya alındı
Turgutlu'ya şehitlik anıtı yapıldı
YEREL HABERLER Turgutlu'ya şehitlik anıtı yapıldı
Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ...
Selendi'de "Selendi Evde Okuyor" Projesinin ödülleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Selendi'de "Selendi Evde Okuyor" Projesinin ödülleri ...
Turgutlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Manisa'da öğrenciler sanal gerçeklikle eğitim alıyor
YEREL HABERLER Manisa'da öğrenciler sanal gerçeklikle eğitim alıyor